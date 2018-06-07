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У Києві в одному з McDonald's з'явилися офіціанти

1.5тЧитати новину російською

У Києві на Кільцевій дорозі, 14В у ресторані швидкого харчування McDonald's з'явилося обслуговування столиків.

Як пише "Наш Київ", відвідувачі замовляють їжу на касі або в терміналі самообслуговування, а замовлення приносить співробітник закладу.

Цього року McDonald's планує змінити формати декількох своїх ресторанів.

Зокрема, в закладах впроваджуватимуть термінали самообслуговування, а прилавок розділять на дві частини: для прийому і видачі замовлень.

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Також в McDonald's оновлять меню і форму одягу співробітників, а відвідувачам дадуть можливість додавати або прибирати інгредієнти в бургери на свій смак.

Як повідомляв CityOboz, в Києві знесли терасу відомого ресторану.

Тема
Kyiv.City
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