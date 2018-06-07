У Києві в одному з McDonald's з'явилися офіціанти

У Києві на Кільцевій дорозі, 14В у ресторані швидкого харчування McDonald's з'явилося обслуговування столиків.
Як пише "Наш Київ", відвідувачі замовляють їжу на касі або в терміналі самообслуговування, а замовлення приносить співробітник закладу.
Цього року McDonald's планує змінити формати декількох своїх ресторанів.
Зокрема, в закладах впроваджуватимуть термінали самообслуговування, а прилавок розділять на дві частини: для прийому і видачі замовлень.
Також в McDonald's оновлять меню і форму одягу співробітників, а відвідувачам дадуть можливість додавати або прибирати інгредієнти в бургери на свій смак.
Як повідомляв CityOboz, в Києві знесли терасу відомого ресторану.