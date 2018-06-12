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У Карпатах зацвіла квітка любові: вражаючі фото і відео з гірських вершин

1.6тЧитати новину російською

В Українських Карпат зацвів рододендрон миртолистий, який за древніми гуцульськими легендами називають червоною рутою.

Це низькорослий вічнозелений кущик, який росте тільки на найвищих гірських хребтах і у червні зацвітає яскраво-рожевим цвітом, пише Фіртка.

Помилуватися красою можна всього три тижні. Пік цвітіння червоної рути припадає на середину місяця.

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На Закарпатті зацвіла долина нарцисів

facebook.com/chornogora

facebook.com/chornogora

Як повідомляв CityOboz, раніше в Національному заповіднику "Хортиця" зацвів тамарикс - розлогий чагарник, який в покривається дрібними рожевими квітами.

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Lviv.City
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