В Днепре изменят центральный парк: создан проект

В Днепре запустили новый проект о развитии инфраструктуры парка Глобы.

Местным жителям предлагают принять участие в благоустройстве города и реализации проекта.

Читатели официального сайта парка могут изучить его историю, а также поделиться своими идеями насчет того, как они видят его будущее.

"Сегодня проект развития - это желание, высказанное вслух. Желание поделиться с вами нашим видением того, каким парк может быть уже совсем скоро, - изложенные гравием дорожки, скульптуры в окружении благоухающих цветов, живописные клумбы и фруктовые деревья", - отмечают инициаторы проекта.

Парк имени Лазаря Глобы — центральный парк Днепра, расположенный по адресу: проспект Дмитрия Яворницкого, 95. Он является практически ровесником Днепра, был основан отставным есаулом Лазарем Глобой.

Лазарю понравились плодородные и живописные земли возле Днепра, и он перебрался сюда жить после окончания службы в 1743 году.

Как сообщал CityOboz, на дне Днепра нашли обломки военного судна.