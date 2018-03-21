У Дніпрі змінять центральний парк: створений проект

У Дніпрі запустили новий проект про розвиток інфраструктури парку Глоби.

Місцевим жителям пропонують взяти участь у благоустрої міста і реалізації проекту.

Читачі офіційного сайту парку можуть вивчити його історію, а також поділитися своїми ідеями щодо того, як вони бачать його майбутнє.

"Сьогодні проект розвитку - це бажання, висловлене вголос. Бажання поділитися з вами нашим баченням того, яким парк може бути вже зовсім скоро, - викладені гравієм доріжки, скульптури в оточенні запашних квітів, мальовничі клумби і фруктові дерева", - зазначають ініціатори проекту.

Парк імені Лазаря Глоби - центральний парк Дніпра, розташований за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 95. Він є практично ровесником Дніпра, був заснований відставним осавулом Лазарем Глобою.

Лазарю сподобалися родючі і мальовничі землі біля Дніпра, і він перебрався сюди жити після закінчення служби в 1743 році.

Як повідомляв CityOboz, на дні Дніпра знайшли уламки військового судна.