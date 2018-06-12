Уважаемые пассажиры! В киевском метро зазвучат новые голоса

Киевская подземка начала запись аудиобъявлений, которые звучат в вагонах. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Необходимость перезаписи объявлений назрела давно. Произошло переименование станции "Петровка" на "Почайну", диктора Николая Петренко, с которым предприятие сотрудничало ранее, уже нет, некоторые тексты требуют изменений и осовременивания", - отметила советник начальника метрополитена Наталья Макогон.

Уже создан базовый украинский контент: названия станций, предупреждения о закрытии дверей, объявления следующих остановок и тому подобное.

Во всех поездах данные записи появятся в течение двух следующих недель, начиная с синей линии. Английский вариант по-прежнему будет озвучивать носитель языка.

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"В ходе подбора и тестирования голоса, мы использовали нашу базу дикторов и многолетний опыт над разноплановыми кампаниями для массового восприятия", - объяснил Дмитрий Мельник, директор компании Tak Treba Productioa (FILM.UA Group), которая стала партнером по данному направлению работы с пассажирами.

Как сообщал CityOboz, пассажиров киевского метро начали распознавать видеокамеры.