Шановні пасажири! У київському метро звучатимуть нові голоси

Київська підземка почала запис аудіоголошень, які звучать в вагонах. Про це повідомляє прес-служба метрополітену.

"Необхідність перезапису оголошень назріла давно. Сталося перейменування станції "Петрівка" на "Почайну", диктора Миколи Петренка, з яким підприємство співпрацювало раніше, вже немає, деякі тексти вимагають змін і осучаснення", - зазначила радник начальника метрополітену Наталія Макогон.

Уже створено базовий український контент: назви станцій, попередження про закриття дверей, оголошення наступних зупинок тощо.

У всіх поїздах дані записи з'являться протягом двох наступних тижнів, починаючи з синьої лінії. Англійський варіант, як і раніше, буде озвучувати носій мови.

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"В ході підбору та тестування голосу, ми використовували нашу базу дикторів і багаторічний досвід над різноплановими кампаніями для масового сприйняття", - пояснив Дмитро Мельник, директор компанії Tak Treba Productioa (FILM.UA Group), яка стала партнером по даному напрямку роботи з пасажирами.

Як повідомляв CityOboz, пасажирів київського метро почали розпізнавати відеокамери.