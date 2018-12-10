''Сплошной позитив'': видео с танцующей парой в Ужгороде повеселило сеть

В Ужгороде на автобусной остановке камеры наблюдения зафиксировали пару, которая танцевала под песню американского певца Майкла Джексона. Парень и девушка привели сеть в восторг.

Интернет-провайдер, который установил на остановке экран, начал разыскивать молодых людей, чтобы вручить им подарки. Об этом сообщили в Facebook на странице "Ужнет".

Пользователям сети очень понравилась танцующая пара.

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