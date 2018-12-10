Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
КияниМедОбоз

/Новости

''Сплошной позитив'': видео с танцующей парой в Ужгороде повеселило сеть

2.5тЧитать материал на украинском

В Ужгороде на автобусной остановке камеры наблюдения зафиксировали пару, которая танцевала под песню американского певца Майкла Джексона. Парень и девушка привели сеть в восторг.

Интернет-провайдер, который установил на остановке экран, начал разыскивать молодых людей, чтобы вручить им подарки. Об этом сообщили в Facebook на странице "Ужнет".

''Сплошной позитив'': видео с танцующей парой в Ужгороде повеселило сеть
Новости
''В мире животных'': сеть возмутили опасные игры подростков в Киеве

Пользователям сети очень понравилась танцующая пара.

''Сплошной позитив'': видео с танцующей парой в Ужгороде повеселило сеть
''Сплошной позитив'': видео с танцующей парой в Ужгороде повеселило сеть
''Сплошной позитив'': видео с танцующей парой в Ужгороде повеселило сеть
''Сплошной позитив'': видео с танцующей парой в Ужгороде повеселило сеть

Как ранее писал OBOZREVATEL, пара из Львова завела в качестве питомца карликового африканского ежа и сделала его знаменитостью. Маленький Рик с невероятной скоростью покоряет Instagram своими милыми фото.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги