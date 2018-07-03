Лемурийское озеро. Слышали? Если ответом будет "Нет" - не удивлюсь… Про Мертвое море слышали все – уникальность расположения, химического состава и влияния на организм. Про Сиваш – разве что жители постсоветского пространства, да и то в разрезе "гнилое море".

Итак, слушайте. Лемурийское (розовое) озеро – это и не озеро по сути, а отрог Сивашского лимана на границе с оккупированным Крымом. Вода в этом отроге розового цвета и по солености превосходит большинство водоемов на земном шаре. А еще там есть грязи с крутым минеральным составом и кристаллы соли (да, тоже розовой). Кстати сказать, Сиваш могли назвать "гнилым морем" только те, кто на нем ни разу не был. Несмотря на небывалую соленость и минимальную глубину, он кишит жизнью – растительность, насекомые, птицы… А какой аромат распространяют разнотравные луга по его берегам!

Я не буду сейчас расписывать пользу, которую оказывают процедуры купания в озере и обваливания в его прибрежной грязи. Рекламировать фотосессии в редком розовом ландшафте тоже не буду (но знайте, с целью запечатлеть красоты – приезжайте в середине весны, пока бархатное солевое одеяло не взмолото тысячами ног).

Я только задам вопрос: почему в этом уникальном месте нет ни одного захудалого СПА-отеля? Все, что можно найти – это копанка-бассейн, десяток кабинок-беседок, стояночка и душ. Точка. До ближайшей "цивилизации" в виде Геническа или Железного Порта - более пятидесяти километров.

Берега Мертвого моря усеяны кибуцами и оздоровительными комплексами. Они производят косметические средства, предлагают СПА-процедуры и тихий отдых на любой кошелек, стимулируют туризм и поступления в экономику страны.

На берегу Лемурийского озера я заметила только одну сельскую мазаночку с табличкой "Сдам жилье". Почему мы так откровенно не ценим то природное богатство, которое просто валяется под ногами?.