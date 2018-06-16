Неизвестная Украина: топ-4 уникальных озера 

В регионах Украины есть живописные озера, о существовании которых далеко не всем известно. В подборке – четыре таких водоема.

Голубые озера, Черниговская область

Озера находятся в Репкинском районе Черниговской области, недалеко от украинско-белорусской границы. К ним можно пройти пешком от железнодорожной станции Грибова Рудня неподалеку от села Олешня. Здесь есть четыре озера. Когда-то тут добывали кварцевый песок для нужд промышленности и выпуска стеклоизделий. В результате этого карьеры заполнились чистой родниковой водой.

Бушевское озеро, Киевская область

Одно из чистейших озер, которым может похвастаться Киевская область – это Бушевское озеро, которое расположено в Рокитнянском районе между Белой Церковью и Мироновкой вблизи села Бушево. Водоем отличается ярко-синими и зелеными цветами, что придает ему особенную красоту.

Печенежское водохранилище, Харьковская область

Это большое водохранилище находится в Волчанском районе Харьковской области на реке Северский Донец. Это место также называют Салтовским морем из-за его расположения возле деревни Старый Салтов. Именно этот населенный пункт наиболее известен среди тех, кто любит отдыхать в этих местах. Плотина водохранилища находится рядом с поселком Печенеги, откуда и происходит его название. На побережье есть много мест, где можно отдохнуть: санатории, яхт-клубы, детские лагеря и базы отдыха.

Озеро Горащиха, Киевская область

Озеро расположено на территории парка "Пуща-Водица" на западной окраине одноименного поселка. Это самый большой по размерам пруд из каскада реки Котурка. Эта река протекает через Горащиху и соседние озера, питая их водой. Здесь можно взять в аренду лодку или катамаран.

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