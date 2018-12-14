Сьогодні з друзями побували на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при відповідному департаменті КМДА, де вирішувалося питання пам‘ятника Суворову на території ліцею ім. Богуна. Знадобилася особиста присутність Героя України, начальника ліцею, генерал-майора Ігоря Гордійчука, який вже три роки бореться за демонтаж цього ганебного пам‘ятника, та Віце-прем‘єр-міністра України В‘ячеслава Кириленка, а також представників УДІКП та УІНП, представників громадськости, щоб рада нарешті ухвалила рекомендацію не вносити пам‘ятник до Державного реєстру нерухомих пам‘яток України.

При цьому заступник голови ради Груздо, який вів засідання, проявив неабияку винахідливість, намагаючись внести в рішення формулювання, які знову затягували б демонтаж – але йому це не вдалося. Ще один член ради пропонував зобов‘язати ліцей зберігати пам‘ятник. При голосуванні вони обидва утрималися. Але рішення все ж ухвалено. Тепер на основі рекомендації ради Департамент з охорони культурної спадщини КМДА звернеться з поданням до Міністерства культури України, щоб пам‘ятник не вносили до реєстру. І лише тоді Мінкульт зможе ухвалити рішення про невнесення і пам‘ятник можна буде демонтувати й перенести. Сподіваюся, більше зволікань з цим не буде і пам‘ятник російському військовому злочинцю Суворову буде демонтовано. Зараз слово за Мінкультом.

Не всі знають, що Суворов брав участь у придушенні Коліївщини на Правобережній Україні, керував кількома депортаціями народів на території Російської імперії, що деякі з них мали ознаки геноциду. У 1794 році Суворов очолював армію, яка придушила антиімперське повстання поляків під проводом Костюшка. При захопленні передмістя Варшави за наказом Суворова було вирізано близько 20 тисяч цивільних з метою залякування решти польського населення. Останні місяці свого життя Суворов провів у Кобрині в садибі, "віджатої" в учасника повстання, яке придушив Суворов. Словом, справжній російський офіцер.

Ілюстрація – Суворов доповідає цариці про перемогу у Варшаві (британська карикатура).