Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
КияниМедОбоз

/Блоги - Новости

Сергей Оснач
Сергей Оснач
Общественный деятель, член Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмовВсе статьи автора

Що ганебний пам‘ятник російському військовому злочинцю Суворову робить на території ліцею Богуна?

1.5тЧитать материал на украинском

Сьогодні з друзями побували на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при відповідному департаменті КМДА, де вирішувалося питання пам‘ятника Суворову на території ліцею ім. Богуна. Знадобилася особиста присутність Героя України, начальника ліцею, генерал-майора Ігоря Гордійчука, який вже три роки бореться за демонтаж цього ганебного пам‘ятника, та Віце-прем‘єр-міністра України В‘ячеслава Кириленка, а також представників УДІКП та УІНП, представників громадськости, щоб рада нарешті ухвалила рекомендацію не вносити пам‘ятник до Державного реєстру нерухомих пам‘яток України.

При цьому заступник голови ради Груздо, який вів засідання, проявив неабияку винахідливість, намагаючись внести в рішення формулювання, які знову затягували б демонтаж – але йому це не вдалося. Ще один член ради пропонував зобов‘язати ліцей зберігати пам‘ятник. При голосуванні вони обидва утрималися. Але рішення все ж ухвалено. Тепер на основі рекомендації ради Департамент з охорони культурної спадщини КМДА звернеться з поданням до Міністерства культури України, щоб пам‘ятник не вносили до реєстру. І лише тоді Мінкульт зможе ухвалити рішення про невнесення і пам‘ятник можна буде демонтувати й перенести. Сподіваюся, більше зволікань з цим не буде і пам‘ятник російському військовому злочинцю Суворову буде демонтовано. Зараз слово за Мінкультом.

Що ганебний пам‘ятник російському військовому злочинцю Суворову робить на території ліцею Богуна?

Не всі знають, що Суворов брав участь у придушенні Коліївщини на Правобережній Україні, керував кількома депортаціями народів на території Російської імперії, що деякі з них мали ознаки геноциду. У 1794 році Суворов очолював армію, яка придушила антиімперське повстання поляків під проводом Костюшка. При захопленні передмістя Варшави за наказом Суворова було вирізано близько 20 тисяч цивільних з метою залякування решти польського населення. Останні місяці свого життя Суворов провів у Кобрині в садибі, "віджатої" в учасника повстання, яке придушив Суворов. Словом, справжній російський офіцер.

Ілюстрація – Суворов доповідає цариці про перемогу у Варшаві (британська карикатура).

Що ганебний пам‘ятник російському військовому злочинцю Суворову робить на території ліцею Богуна?

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Сергей ОсначСергей Оснач
Тема
российская пропаганда
Место
УкраинаКиев
Источник
Источник:Facebook Сергія Оснача
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
2
Смешно
7
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Bychkov Anatoliy
Bychkov Anatoliy
Есть памятник этому "гегою", который гораздо более открыт и доступен обозрению. Скажу более - целый район Одессы носит его название "Суворовский". Так что дел хватает...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги