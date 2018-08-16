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КияниМедОбоз

“Рыжие покупатели”: в популярном супермаркете Киева заметили тараканов

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В Киеве в супермаркете "Сильпо" на Лукьяновке заметили тараканов. Насекомые ползают по магазину и абсолютно не обращают внимания на людей.

Прусаков увидели возле одной из касс. Видео разместили в Телеграм-канале "Х***ый Киев".

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"В Сильпо на Лукьяновке новые "рыжие" покупатели. Шаро***ся по всему магазину, но на кассе ведут себя культурно, очередь соблюдают", - написал автор видео.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилось видео якобы из продуктового магазина Topmart в Киеве, на котором сняты копошащиеся в булках мошки.

Тема
Kyiv.City
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