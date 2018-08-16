“Рыжие покупатели”: в популярном супермаркете Киева заметили тараканов

В Киеве в супермаркете "Сильпо" на Лукьяновке заметили тараканов. Насекомые ползают по магазину и абсолютно не обращают внимания на людей.

Прусаков увидели возле одной из касс. Видео разместили в Телеграм-канале "Х***ый Киев".

Новости Известный супермаркет в Киеве уличили в антисанитарии

"В Сильпо на Лукьяновке новые "рыжие" покупатели. Шаро***ся по всему магазину, но на кассе ведут себя культурно, очередь соблюдают", - написал автор видео.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилось видео якобы из продуктового магазина Topmart в Киеве, на котором сняты копошащиеся в булках мошки.