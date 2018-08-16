"Руді покупці": в популярному супермаркеті Києва помітили тарганів

У Києві в супермаркеті "Сільпо" на Лук'янівці помітили тарганів. Комахи повзають по магазину й абсолютно не звертають уваги на людей.

Прусаків побачили біля однієї з кас. Відео розмістили в телеграм-каналі "Х***ий Київ".

Новини У Києві викрили антисанітарію у відомому супермаркеті

"В Сільпо на Лук'янівці нові "руді" покупці. Шаро***ся по всьому магазину, але на касі поводяться культурно, черги дотримуються", – написав автор відео.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео нібито з продуктового магазину Topmart в Києві, на якому в булках помітили комах.