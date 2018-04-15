20 экстремалов забрались на Арку Дружбы народов: яркие фото и видео

Рано утром 15 апреля, в 4:00, 20 руферов-экстремалов устроили спонтанное шоу в центре Киева, забравшись на Арку Дружбы народов. Они успели изрядно напугать жителей города и попасть в объективы зевак, фотографов и СМИ.

"Идея покорить арку и встретить на ней рассвет родилась внезапно, и мы, не задумываясь, ее воплотили в жизнь", - сказал "Информатору" один из участников акции.

Впечатляющие фотографии акции опубликовал на своей Facebook-странице известный столичный фотограф Сергей Ристенко. Во время съемки он еще не знал, что происходит. "Что, а так можно было?", - подписал он свои фото в Facebook.

Немало ярких кадров акции сделали журналисты издания "Информатор".

Как писал CityOboz, на памятнике "Родине-мать" в Киеве снова открыли смотровую площадку.