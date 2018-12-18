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Под Запорожьем произошла природная аномалия: фото

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Под Запорожьем произошла необычная природная аномалия. В Мелитополе в конце декабря расцвела сирень.

Биологи говорят, что это случилось из-за теплой зимы и как только начнутся морозы - почки и цветы опадут. Об этом пишет издание "РИА Мелитополь".

Под Запорожьем произошла природная аномалия: фото
Новости
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Отмечается, что в районе Песчаной расцвело тропическое растение юкка, а первый снегопад в Мелитополе укрыл бутоны цветущих роз.

Под Запорожьем произошла природная аномалия: фото
Под Запорожьем произошла природная аномалия: фото
Под Запорожьем произошла природная аномалия: фото
Под Запорожьем произошла природная аномалия: фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Одессе произошел сильный шторм. Несмотря на непогоду, на местных пляжах собралось множество людей, которые пришли запечатлить буйство стихии.

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