Под Запорожьем произошла природная аномалия: фото

Под Запорожьем произошла необычная природная аномалия. В Мелитополе в конце декабря расцвела сирень.

Биологи говорят, что это случилось из-за теплой зимы и как только начнутся морозы - почки и цветы опадут. Об этом пишет издание "РИА Мелитополь".

Отмечается, что в районе Песчаной расцвело тропическое растение юкка, а первый снегопад в Мелитополе укрыл бутоны цветущих роз.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Одессе произошел сильный шторм. Несмотря на непогоду, на местных пляжах собралось множество людей, которые пришли запечатлить буйство стихии.