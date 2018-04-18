Под Киевом закрывают школы на карантин: причина и подробности

В Украинке Киевской области более 10 детей и шестеро взрослых попали в больницу с корью, часть школы закрыли на карантин.

Как сообщает "Сегодня", сейчас в медучреждении находится 17 человек, до недавнего времени было 22. Общаться с ними не разрешают, потому что они лежат в инфекционном отделении. Большинство – это ученики первой школы.

На стационарное лечение медики принимают пациентов ежедневно.

"Сегодня поступил ребенок с первого класса. Вчера поступили два ребенка", – отмечает врач.

Новости На известном львовском заводе среди работников вспыхнула корь

По его мнению, главная причина вспышки инфекции в том, что все поступившие не были вакцинированы ранее.

В больнице также находится учительница музыки. Медики советуют обращаться к ним при первых подозрениях и напоминают, что корь сначала проявляет себя как обычный грипп, а на пятый день появляется сыпь.

"Поэтому и прививаются, потому что это очень тяжелые болезни. И если раньше от них умирали, то теперь или не болеют, благодаря вакцинациии, или имеют легкое течение", – объясняет заместитель главного врача Обуховской ЦРБ Инна Топчий.

Также отмечается, что в школе прекратили обучение в четырех классах.

"Рассчитываем пока на неделю. Дальше будем смотреть, какая ситуация", – заявила директор школы №1 города Украинка Светлана Белохвощенко.

Как сообщал CityOboz, во Львове от кори умер ребенок.