"Одессе до Львова, как до Киева раком": блогер спровоцировала скандал в сети

Львовянка и блогер Роза Туманова поделилась своими негативными впечатлениями об Одессе.

"Да, я знаю, что это русскоязычный город, но это все же слишком, как по мне. Я же все–таки не на английском говорила. Или нет, если бы я говорила на английском, то, почти уверена, услышала бы скорее английский, чем украинский в ответ", — написала она на своей странице в Facebook.

Также из недостатков Роза отметила общественный транспорт: трамваи маленькие и старые, а маршрутки стоят слишком дорого.

"Одесса производит впечатление грязного города. Преимущественно c постсоветской, а потому преимущественно никакой архитектурой", — подчеркнула блогер.

Также она добавила, что в Одессе нельзя говорить "Чемодан-вокзал-Россия".

"Это так меня предупредила тетушка, которая большую часть жизни прожила в городе, но сама родом из Западной Украины. Это такими словами я среагировала на то, что многих одесситов раздражает, когда они слышат украинский, как утверждала женщина, а она на-то умышленно говорит на украинском. И при случае напоминает, на какой земле они живут. На вопрос "Много сепаратистских настроений в Одессе?" женщина уверенно сказала, что 80%. И переезжать такие в Россию не хотят, они хотят оставаться здесь. И ждут, пока придет Путин. И я не вижу причин ей не верить", - написала Роза.

По ее словам, местные одеты преимущественно не только просто и практично, но и бедно, лица усталые, кажется, жизнью и добыванием денег.

"Смело могу заверить, что Одессе до Львова, как до Киева раком. Здесь нет ни живописной и богатой архитектуры, ни той опрятности и деликатности в улицах и т.д. Нигде я не видела, чтобы так много людей чуть ли не прижимали сумочку к себе и не держали ее спереди себя, как в Одессе. А дело вот в чем: одно из важных предупреждений, которые я получила, что в городе ужасно много воруют. Поэтому ценное нужно держать максимально при себе. Более того, стараться не носить на себе драгоценности, потому что могут обмануть, а при необходимости и палец с обручальным кольцом отрезать", - резюмировала она.

Стоит отметить, на момент публикации пост собрал свыше тысячи лайков и около 300 перепостов.

Также Роза перепечатала возмущенные комментарии юзеров на ее пост.

"Какая-то львовская п*здося приехала в Одессу и выдала по итогам своей поездки в ФБ пост о том, какой наш город стремный и сами мы стремные, да еще и весь этот поток говна и желчи авторской тупоп*здостатистикой сдобрила: оказывается, 80% населения Одессы — сепары! Я бы в жизни не удостоила очередное однодневное фейсбучное недоразумение вниманием, если бы не характерно проявившийся в обсуждениях ее поста и крайне печальный социальный фактор", - написала Алена Шоломей.

"Когда я писала первые впечатления об Одессе, то совсем не подозревала, что сей невинный в принципе пост может так "бомбить" местных жителей. К тому же, его выкручивали на любой фантастический лад и вкладывали то, чего там никогда даже не было в виду", - добавила Туманова.

Как сообщал CityOboz, в Одессе появились литературные лавочки.