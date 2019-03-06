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"Справжні герої!" Порятунок дітей із крижаної води в Києві потрапив на відео

2.6тЧитати матеріал російською

У Києві двоє школярів 6 березня провалилися під лід у Подільському районі, однак завдяки щасливому випадку це побачили перехожі і врятували дітей.

Відповідний момент рятувальної операції потрапив на відео, що опублікували в групі dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Справжні герої: в Києві мужики витягли живими двох дітей, які провалилися під лід. Передано медикам швидкої, житимуть. Сирецька 25а, озеро", – підписали під відео.

"Справжні герої!" Порятунок дітей із крижаної води в Києві потрапив на відео

Скріншот

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Двоє чоловіків, які кинулися на допомогу дівчаткам, також провалилися. Їм вдалося вибратися на сушу разом з дітьми, оскільки там було неглибоко.

У мережі обурилися тому факту, що діти полізли на лід, який у цей час року є тонким через плюсову температуру. Чоловікам подякували за блискавичну допомогу.

"Батькам ременя всипати. Хоча зараз діти батькам нах*ен не потрібні", "Справжні чоловіки! Дякую батькам, які виховали таких героїв", "Добре, що помітили", – написали користувачі.

"Справжні герої!" Порятунок дітей із крижаної води в Києві потрапив на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Києві рятувальники витягли з крижини підлітка, який плив без куртки.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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