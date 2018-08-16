"На палю його": в Тернополі таксиста з дитиною спіймали на злісному порушенні ПДР

У Тернополі таксиста, який віз пасажирів, спіймали на злісному порушенні ПДР. Водій створив аварійну ситуацію, і досить агресивно відреагував на зауваження.

Відзначається, що в машині була малолітня дитина. Відео опублікували в спільноті "Автобидло Тернопіль".

"Вул. Дівоча, грубе порушення правил таксистом служби 549 (позивний 477), проїзд "проти шерсті" з пасажирами в тому числі з малолітньою дитиною. На зауваження почув тільки хамство і агресію від водія", - підписав відео автор.

Користувачів мережі обурила така поведінка таксиста.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Мелітополі (Запорізька область) зняли на відео бездіяльність місцевих поліцейських на дорозі. Так, машина, яка рухалася по проїжджій частині, не реагувала на червоний колір світлофора, а також підрізала інші транспортні засоби. Поліцейські не проявили жодної реакції на порушення правил дорожнього руху.