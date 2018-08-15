"Планктон в форме!" Видео с копами разозлило украинцев

В Мелитополе (Запорожская область) сняли на видео бездействие местных полицейских на дороге. Так, машина, которая двигалась по проезжей части, не реагировала на красный цвет светофора, а также подрезала другие транспортные средства.

При этом рядом также ехала машина с полицейскими, которые не проявили никакой реакции на нарушения правил дорожного движения. Ролик опубликован в Instagram (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

"Судя по этому видео, в Мелитополе полицейские на дорогах нужны лишь для красоты!", - написали авторы поста.

Кадр из видео Instagram @its_zp

Пользователи социальной сети также принялись бурно осуждать копов, обвиняя их в некомпетентности и нежелании работать.

"Планктон в форме!" - отметили комментаторы и добавили, что действительно современная полиция сейчас нужна больше для "украшения", чем для борьбы с нарушениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове разгорелся скандал с участием сотрудников местной полиции. Пользователи соцсетей распространили ролик, записанный жителем города, на котором зафиксирован конфликт, случившийся после того, как полицейские остановили машину с беременной девушкой.