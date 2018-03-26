На Хортице зацвели первые цветы 

На острове Хортица под снегом начали распускаться первые весенние цветы.

Фотографиями первоцветов поделился на своей странице в Facebook местный житель Михаил Мордовской.

"Сегодня была первая прогулка по Хортице в этом году. Скалы, лес, Днепр, снег и ... цветы. Хортица, ты прекрасна!" - написал он.

По данным синоптиков, в Запорожской области ожидается потепление. Так, на этой неделе температура может доходить до +14, а на следующей поднимется до +18.