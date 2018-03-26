На Хортиці зацвіли перші квіти

На острові Хортиця під снігом почали розпускатися перші весняні квіти.

Фотографіями первоцвітів поділився на своїй сторінці в Facebook місцевий житель Михайло Мордовський.

"Сьогодні була перша прогулянка по Хортиці в цьому році. Скелі, ліс, Дніпро, сніг і ... квіти. Хортиця, ти прекрасна!" - написав він.

За даними синоптиків, в Запорізькій області очікується потепління. Так, на цьому тижні температура може доходити до +14, а на наступному підніметься до +18.