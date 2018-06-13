На Хортице покажут кино под открытым небом 

На территории острова Хортица пройдет фестиваль документального кино Lampa.doc-2018.

Откроет программу фильм Сергея Маслобойщикова "Свой голос", рассказывающий историю украинского коллектива "Щедрик".

Хор "Щедрик" - это мировоззрение, честный труд в условиях пропаганды, свой путь, с которого невозможно сойти несмотря на внешние обстоятельства. "Свой голос" - фильм о счастье, о детстве, о взрослении.

Показы фильмов будут проходить на смотровой площадке Музея истории запорожского казачества (Хортица).

Образовательный блок - в кинотеатре имени Довженко на проспекте Соборный, 145.

Когда: 15, 16, 17 июня, начало в 21:00.

Как сообщал CityOboz, в Днепре открывают бесплатный кинотеатр под открытым небом.