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На Хортиці покажуть кіно під відкритим небом

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На території острова Хортиця пройде фестиваль документального кіно Lampa.doc-2018.

Відкриє програму фільм Сергія Маслобойщикова "Свій голос", що розповідає історію українського колективу "Щедрик".

Хор "Щедрик" - це світогляд, чесна праця в умовах пропаганди, свій шлях, з якого неможливо зійти незважаючи на зовнішні обставини. "Свій голос" - фільм про щастя, про дитинство, про дорослішання.

Покази фільмів будуть проходити на оглядовому майданчику Музею історії запорізького козацтва (Хортиця).

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Афіша кіно: 10 фільмів червня, які варто подивитися

Освітній блок - в кінотеатрі імені Довженка на проспекті Соборний, 145.

Коли: 15, 16, 17 червня, початок о 21:00.

Як повідомляв CityOboz, в Дніпрі відкривають безкоштовний кінотеатр під відкритим небом.

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Zaporizhia.City
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