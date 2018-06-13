На Хортиці покажуть кіно під відкритим небом

На території острова Хортиця пройде фестиваль документального кіно Lampa.doc-2018.

Відкриє програму фільм Сергія Маслобойщикова "Свій голос", що розповідає історію українського колективу "Щедрик".

Хор "Щедрик" - це світогляд, чесна праця в умовах пропаганди, свій шлях, з якого неможливо зійти незважаючи на зовнішні обставини. "Свій голос" - фільм про щастя, про дитинство, про дорослішання.

Покази фільмів будуть проходити на оглядовому майданчику Музею історії запорізького козацтва (Хортиця).

Освітній блок - в кінотеатрі імені Довженка на проспекті Соборний, 145.

Коли: 15, 16, 17 червня, початок о 21:00.

Як повідомляв CityOboz, в Дніпрі відкривають безкоштовний кінотеатр під відкритим небом.