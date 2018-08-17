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КияниМедОбоз

"Мясной тортик": в супермаркете Киева нашли насекомых в сладостях

1.8тЧитать новость на украинском

В Киеве в супермаркете "Сильпо" нашли необычный торт. В коробке с популярным десертом обнаружили десятки мошек.

Видео разместила пользователь сети Полина Вольская в Facebook.

На видео видно, как при малейшем прикосновении к коробке мошки начинают летать. Это уже не первый случай когда в "Сильпо" находят насекомых.

В сети шокированы такой "находкой" в десерте.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в популярном супермаркете Киева заметили тараканов. Насекомые, совершенно не стесняясь людей, бегают по магазину.

Тема
Kyiv.City
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