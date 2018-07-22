Еще один город Украины затопило ливнем: фото и видео

Из-за сильных ливней в Чернигове затопило 20 частных жилых домов и 34 приусадебных участка.

Об этом 22 июля сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Сейчас ливень прекратился, продолжаются работы по откачке воды, с начала работ по состоянию на вечер 21 июля откачано более 2300 куб. м воды.

В целом для проведения неотложных работ привлечены 37 человек и 21 единица техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне десятки улиц в Черновцах оказались затопленными из-за сильного дождя с градом.