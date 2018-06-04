Львів накрило рідкісне погодне явище: фото і відео

У Львові 4 червня різко погіршилися погодні умови, пішов дощ з блискавкою і громом, а потім посипався град.

Фотографії граду розміром з перепелине яйце опублікували в соцмережах користувачі.

Через негоду на перетині вулиці Городоцької та проспекту Чорновола на проїжджу частину впали ремонтні конструкції з будинку.

Крім того, як повідомили на гарячій лінії міста, на розі вул. Галицької та пл. Ринок впала частина фасаду будинку. В результаті падіння уламків постраждав громадянин Айзербаджана. Чоловіка госпіталізовано у лікарню.

Як повідомляв CityOboz, в центрі Львова відновлять пасаж.