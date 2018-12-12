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Киев засыпало снегом: красочные фото зимней столицы

1.1тЧитать материал на украинском

12 декабря Киев накрыл снежный циклон. Город остановился в многокилометровых пробках.

Синоптики предупреждают, что в Украине 12 и 13 декабря ожидаются налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, а также прирост снежного покрова 12-20 см. Яркие фото заснеженной столицы опубликовало издание "Информатор".

Киев засыпало снегом: красочные фото зимней столицы
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Киев засыпало снегом: красочные фото зимней столицы
Киев засыпало снегом: красочные фото зимней столицы
Киев засыпало снегом: красочные фото зимней столицы
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Киев засыпало снегом: красочные фото зимней столицы
Киев засыпало снегом: красочные фото зимней столицы
Киев засыпало снегом: красочные фото зимней столицы
Киев засыпало снегом: красочные фото зимней столицы

Как ранее писал OBOZREVATEL, из-за снегопада в столице ограничат въезд крупногабаритного транспорта с 16:00. Также все припаркованные автомобили, которые будут мешать снегоуборочной технике, эвакуируют на штрафплощадки.

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