Киев засыпало снегом: красочные фото зимней столицы

12 декабря Киев накрыл снежный циклон. Город остановился в многокилометровых пробках.

Синоптики предупреждают, что в Украине 12 и 13 декабря ожидаются налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, а также прирост снежного покрова 12-20 см. Яркие фото заснеженной столицы опубликовало издание "Информатор".

Как ранее писал OBOZREVATEL, из-за снегопада в столице ограничат въезд крупногабаритного транспорта с 16:00. Также все припаркованные автомобили, которые будут мешать снегоуборочной технике, эвакуируют на штрафплощадки.