Як виглядав Київ у 19-му столітті: дореволюційні фото

У мережі з'явилися фото Києва, зроблені в XIX столітті фотографом Францем де Мазером. Він знімав різні райони столиці, шукав цікаві ракурси.

Мазер народився на Волині в 1830 році. У 1852 він разом зі своїми батьками перебрався до Києва, де і почав займатися фотографією, пише "Інфолайф".

Талант Мазера швидко помітили, і йому вдалося відкрити своє ательє, роблячи портрети городянам. Коли малий бізнес почав приносити гроші, сім'я Мазера вирішила вкласти кошти в нерухомість. Для будівництва будинку сім'я взяла великий кредит в банку, але на фінальній стадії проекту гроші закінчилися. Дати ще один кредит банк відмовився. Будівництво вдалося закінчити лише в 1873 році.

У 1918 році радянська влада заборонила мистецтво фотографії та конфіскувала у художника всю техніку, негативи та знімки. Все, що вдалося зберегти - це альбом з фотографіями Києва.

Як раніше писав OBOZREVATEL, журналіст Максим Іншаков показав Київ з незвичайного ракурс а. Так, він об'єднав сучасні кольорові і старі чорно-білі знімки.

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