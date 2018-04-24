Как в Киеве подорожает вывоз мусора: планы

В Киеве планируют повысить тарифы на вывоз мусора на 33-42%.

В пресс-службе "Киевкоммунсервиса" отметили, что стоимость вывоза мусора для населения может подорожать до 99,7 грн с НДС за 1 кубометр (+34%), для бюджетных организаций - до 106,36 грн (+33,2), для других потребителей - до 131,63 грн (42%).

Предприятием уже подало на утверждение в установленном законодательством порядке новые, увеличенные экономически обоснованные тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов.

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В КП объясняют необходимость таких действий повышением цен на горюче-смазочные материалы и увеличением размера минимальной заработной платы.

Отмечается, что до 30 апреля в предприятии ожидают замечания и предложения.

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