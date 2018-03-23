Из Харькова начнут курсировать новые пригородные поезда

Созданы три новых железнодорожных маршрута, которые соединят отдаленные районы области с Харьковом.

Как сообщает Vgorode, с 25 марта будет курсировать пригородный поезд Харьков - Лозовая - Лиман.

Он будет отправляться ежедневно, кроме вторника, в 17:10 и прибывать в Лозовую в 19:51 (в Близнюки - в 20:16, в Лиман - в 22:31).

В обратном направлении он будет отправляться ежедневно, кроме среды, в 5:55 (остановка в Близнюках - в 7:55, в Лозовой - в 8:11) и прибывать в Харьков в 11:00.

Также запустят дополнительный железнодорожный маршрут в областной центр из Близнюков. С 25 марта Южная железная дорога продлила маршрут следования поезда №7022 Лозовая - Харьков до станции Близнюки.

Из Близнюков поезд будет отправляться ежедневно в 5:18, в Лозовой он остановится в 5:42, а в Харьков прибудет в 8:23.

С 1 апреля начнет ходить ускоренный пригородный поезд по маршруту Харьков – Лозовая, время в пути - 2 часа вместо 3 - 3,5.

Из Лозовой он будет отправляться ежедневно, кроме четверга, в 7:10 и прибывать в Харьков в 9:10 (единственная остановка - на станции Лихачево в 7:58). Из Харькова в Лозовую (поезд №7023) будет возвращаться каждый день, кроме среды, в 16:00 (остановка на ст. Лихачево в 17:10, прибытие - в 18:00).

Как сообщал CityOboz, на мариупольском направлении построят новую ж/д ветку.