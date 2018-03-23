З Харкова почнуть курсувати нові приміські поїзди

Створено три нових залізничних маршрути, які з'єднають віддалені райони області з Харковом.

Як повідомляє Vgorode, з 25 березня курсуватиме приміський поїзд Харків - Лозова - Лиман.

Він відправлятиметься щодня, окрім вівторка, о 17:10 і прибуватиме в Лозову о 19:51 (в Близнюки - о 20:16, в Лиман - о 22:31).

У зворотному напрямку він вирушатиме щодня, окрім середи, о 5:55 (зупинка в Близнюках - о 7:55, в Лозовій - о 8:11) і прибуватиме до Харкова о 11:00.

Також запустять додатковий залізничний маршрут до обласного центру з Близнюків. З 25 березня Південна залізниця продовжила маршрут прямування поїзда №7022 Лозова - Харків до станції Близнюки.

З Близнюків поїзд відправлятиметься щодня о 5:18, в Лозовій він зупиниться о 5:42, а до Харкова прибуде о 8:23.

З 1 квітня почне ходити прискорений приміський поїзд за маршрутом Харків - Лозова, час в дорозі - 2 години замість 3 - 3,5.

З Лозової він відправлятиметься щодня, окрім четверга, о 7:10 і прибуватиме до Харкова о 9:10 (єдина зупинка - на станції Лихачове о 7:58). З Харкова до Лозової (поїзд №7023) буде повертатися кожен день, крім середи, о 16:00 (зупинка на ст. Лихачове о 17:10, прибуття - о 18:00).

Як повідомляв CityOboz, на маріупольському напрямку побудують нову залізничну гілку.