На мариупольском направлении построят новую ж/д ветку 

"Укрзализныця" решила увеличить пропускную способность мариупольского направлении.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, железнодорожники построят дополнительные пути на стыковой станции Камыш-Заря и разъезде на 327-м километре перегона Магедово - Камыш-Заря.

По словам и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, кроме этих работ будет выполнен капитальный ремонт нечетных путей на перегонах Разъезд 376-й км - Розовка и Зачатовская - Разъезд 376-й км.

Все работы планируется завершить до 24 апреля.

"Мы понимаем стратегическую важность мариупольского направлении, поэтому заранее согласовали оптимальные даты начала работ, их продолжительность и объемы, а также особенности организации пропуска поездов на мариупольском направлении в этот период. После выполнения этих работ будет полностью завершен первый этап проекта по реконструкции участка Пологи - Камыш-Заря", - отметил Кравцов.

Основные объемы, требующие временного ограничения пропуска поездов на мариупольском направлении до 12-18 составов, запланированы на 2-25 апреля.

Как сообщал CityOboz, УЗ получила землю для строительства ж/д путейв Борисполь, куда будет курсировать экспресс.