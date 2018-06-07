Главный стадион Львова могут переименовать в честь мороженого

Главный стадион Львова "Арена Львов" может официально поменять название. Руководство стадиона активно ищет спонсора и готово переименовать площадку в его честь.
Менеджмент стадиона уже обратился с устным предложением к ЧАО "Львовский хладокомбинат" (ТМ "Лимо"), принадлежащему львовскому бизнесмену Богдану Копытко, который до недавнего времени был президентом "Вереса", пишет Tribuna.com.
"Арена Львов"
facebook.com/ArenaLviv
Если переговоры пройдут успешно, то стадион будет называться "Лимо-Арена". Отметим, что под торговой маркой "Лимо" выпускается мороженое, полуфабрикаты, овощные и фруктовые смеси.
Как рассказал изданию ZAXID.NET бывший директор стадиона Евгений Болкун, коммерческий отдел получил задание найти спонсора и продать ему название стадиона на определенный период, например, на 1-3 года. Еще один вариант, кроме "Лимо", - это "Ашан", сообщил Болкун.
По его словам, они отправили вероятным спонсорам рекламный портфель такого предложения, но обратной связи еще не было.
Как сообщал ранее CityOboz, на стадионе "Арена Львов" начал разрушаться фасад, появились проблемы с крышей, стенами и трубами.