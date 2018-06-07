Главный стадион Львова могут переименовать в честь мороженого

Главный стадион Львова "Арена Львов" может официально поменять название. Руководство стадиона активно ищет спонсора и готово переименовать площадку в его честь.

Менеджмент стадиона уже обратился с устным предложением к ЧАО "Львовский хладокомбинат" (ТМ "Лимо"), принадлежащему львовскому бизнесмену Богдану Копытко, который до недавнего времени был президентом "Вереса", пишет Tribuna.com.

"Арена Львов" facebook.com/ArenaLviv

Если переговоры пройдут успешно, то стадион будет называться "Лимо-Арена". Отметим, что под торговой маркой "Лимо" выпускается мороженое, полуфабрикаты, овощные и фруктовые смеси.

Как рассказал изданию ZAXID.NET бывший директор стадиона Евгений Болкун, коммерческий отдел получил задание найти спонсора и продать ему название стадиона на определенный период, например, на 1-3 года. Еще один вариант, кроме "Лимо", - это "Ашан", сообщил Болкун.

По его словам, они отправили вероятным спонсорам рекламный портфель такого предложения, но обратной связи еще не было.

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Как сообщал ранее CityOboz, на стадионе "Арена Львов" начал разрушаться фасад, появились проблемы с крышей, стенами и трубами.