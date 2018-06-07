Головний стадіон Львова можуть перейменувати на честь морозива

Головний стадіон Львова "Арена Львів" може офіційно змінити назву. Керівництво стадіону активно шукає спонсора і готове перейменувати майданчик в його честь.
Менеджмент стадіону вже звернувся з усною пропозицією до ПрАТ "Львівський холодокомбінат" (ТМ "Лімо"), що належить львівському бізнесмену Богдану Копитко, який до недавнього часу був президентом "Вереса", пише Tribuna.com.
"Арена Львів"
facebook.com/ArenaLviv
Якщо переговори пройдуть успішно, то стадіон буде називатися "Лімо-Арена". Відзначимо, що під торговою маркою "Лімо" випускається морозиво, напівфабрикати, овочеві і фруктові суміші.
Як розповів виданню ZAXID.NET колишній директор стадіону Євген Болкун, комерційний відділ отримав завдання знайти спонсора і продати йому назву стадіону на певний період, наприклад, на 1-3 роки. Ще один варіант, крім "Лімо", - це "Ашан", повідомив Болкун.
За його словами, вони відправили ймовірним спонсорам рекламний портфель такої пропозиції, але зворотного зв'язку ще не було.
Як повідомляв раніше CityOboz, на стадіоні "Арена Львів" почав руйнуватися фасад, з'явилися проблеми з дахом, стінами та трубами.