Головний стадіон Львова можуть перейменувати на честь морозива

Головний стадіон Львова "Арена Львів" може офіційно змінити назву. Керівництво стадіону активно шукає спонсора і готове перейменувати майданчик в його честь.

Менеджмент стадіону вже звернувся з усною пропозицією до ПрАТ "Львівський холодокомбінат" (ТМ "Лімо"), що належить львівському бізнесмену Богдану Копитко, який до недавнього часу був президентом "Вереса", пише Tribuna.com.

"Арена Львів" facebook.com/ArenaLviv

Якщо переговори пройдуть успішно, то стадіон буде називатися "Лімо-Арена". Відзначимо, що під торговою маркою "Лімо" випускається морозиво, напівфабрикати, овочеві і фруктові суміші.

Як розповів виданню ZAXID.NET колишній директор стадіону Євген Болкун, комерційний відділ отримав завдання знайти спонсора і продати йому назву стадіону на певний період, наприклад, на 1-3 роки. Ще один варіант, крім "Лімо", - це "Ашан", повідомив Болкун.

За його словами, вони відправили ймовірним спонсорам рекламний портфель такої пропозиції, але зворотного зв'язку ще не було.

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Як повідомляв раніше CityOboz, на стадіоні "Арена Львів" почав руйнуватися фасад, з'явилися проблеми з дахом, стінами та трубами.