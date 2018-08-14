В Киеве можно будет научиться древней практике "Массаж Лингама"

19 августа в Cherry Twins можно будет научиться древней практике "Массаж Лингама". Мастер-класс максимум для 4х участниц!

По какому адресу?

Отель Cherry Twins расположен на улице Салютной 32. Забронировать место можно по телефону 067 4411723.

Что это такое?

Когда-то этот ритуал считался почти магическим, так как давал власть над мужчиной. Техника выполнения хранилась в секрете и передавалась только жрицам. Доля истины в этом есть - мужчина получает настолько яркие и новые ощущения, что "подсаживается" на этот массаж, как на дофаминовый наркотик. Он будет сходить с ума в ваших руках и просить повторить еще и еще.

Почему это круто?

Девушки, освоившие данную практику, в шутку называют массаж лингама предсвадебным подарком, ибо после серии таких практик дамы часто получают предложение руки и сердца).

Массаж Лингама — это массаж половых органов мужчины, который включает в себя комплекс массажных движений, способствующих улучшению и усилению половой деятельности, укреплению репродуктивной системы и пробуждению энергии. Он дает мужчине возможность пережить удовольствие в нетрадиционной форме, затрагивающей самые нежные и чувственные стороны его существа.

Массаж Лингама - это не просто техника движения рук, это обмен энергией, ментальная связь с мужчиной. Именно поэтому обучение проводиться столь маленькими группами - чтобы уделить максимальное внимание каждой участнице мастер класса.

Кто проводит мастер-класс?

Тренер Наталья Хмельницкая, которая практикует данную технику больше 10 лет. Продолжительность мастер класса - 6 часов. Начало в 12 00.

Сколько стоит?

Стоимость - 250 уе. Участие возможно после 100% оплаты.