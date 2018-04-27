Будет "золотой батон": в Киеве откроется парк коррупции 

В Киеве на территории Национального ботанического сада им. Гришко 1 июня откроется первый в Украине интерактивный парк коррупции.

Это будет уникальная пневматическая конструкция из девяти надувных шатров общей площадью более 700 кв. м, написала на странице в Facebook младший партнер в Gres Todorchuk PR Мария Артеменко.

По ее словам, в каждом зале будет рассказана своя история: от появления коррупции, которую знали еще древние шумеры, основные коррупционные схемы, до большого блока информации об антикоррупционных органов и артефактов реальных уголовных дел.

"Вблизи парк похож на большие надувные шары - символы мыльных пузырей и пустых обещаний. Только один из залов имеет форму, которую узнает каждый украинец - 100-метровый золотой батон, полуреальный символ, квинтесенция коррупции в Украине. Архитекторы использовали четыре цвета: золотой и платиновый - как символы коррупции, белый и прозрачный - как готовность Украины к очищению", - рассказала автор проекта Ярослава Гресь, передает "44.ua".

Парк коррупции буде работать три недели, начиная с первого июня. Вход туда будет бесплатным, однако придется заплатить стандартных 50 грн за вход в ботсад.

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