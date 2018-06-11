"Чувак, ты эти сиськи видел? Вау!" (с) из частного разговора.

Мужчины не умеют говорить женщинам комплименты. Что-то у них там в голове не становится правильно, какие-то шестеренки в нужную сторону не поворачиваются. Иным оригиналам легче х*р до востребования даме в личку прислать, чем выдавить из себя два слова, что она ничего такая, а местами даже красивая. Тупо нема политычной воли.

И какой, при этом, богатый синонимический ряд для восхищения женщиной остается у мужиков для внутреннего пользования – я чего только в жизни не слышал!

Сисяндры. Буфера. Манюни. Дыньки. Холмы любви, прости господи…

Один мой знакомый меня просто извел уже. Нравится ему девушка. Назовем ее, допустим, Маша. И стоит ей только появится на горизонте, как этот несчастный начинает восхвалять ее при мне во всех подробностях – Поклонская за царем-батюшкой не так убивается. Щебечет, как соловей на антидепрессантах. Комплементы бубнит. Но слушает их не она, а какого-то х*ра я.

В который раз удивленно спрашиваю, почему нельзя куда-то ее пригласить. В кафе, например. В боулинг. На семинар сельхозпроизводителей. Человек же, видимо, солюшн какой-то ищет, чтобы этот непростой квест пройти. Пытается добыть код бессмертия в неравной схватке с обольстительными и коварными бабами.

"Я тебе шо, Винник – по ушам ездить? Я так не могу…"

Олег Винник

И вот, сколько еще таких мужчин застенчивых? Да как наших заробитчан на польской клубнике! Они прорываются в постель к женщинам, как Саакашвили в Украину через пункт пропуска Краковец – с сосредоточенными лицами и кровавым подбоем на костюмах. Спортивных или деловых – неважно. Для них это игра насмерть. Прибрать к рукам то, что нужно. Урвать. Присвоить. Выклянчить, как желанную игрушку с полки "Детского мира".

Что там этим дурехам нужно? Цветы и кино? Сердечки в мессенджер? Да на уже, подавись! Неужели не видишь, что я тебя как бы люблю, но при этом не полупокер какой, шоб по ушам ездить? Ну, дай титьку, а?

Как просто быть мужчиной! Выучи семьсот синонимов к слову "сиськи". Бойся женщин (особенно красивых). Влюбись. Зассы подойти. Когда твоя Маша уйдет к другому (с бабы ж спроса нет!), рассказывай страждущим, что телочкам нужны только деньги и поэтому у вас не сложилось. Уйди в запой.

С*ка, сколько ж этот проклятый Винник судеб-то сломал, а?