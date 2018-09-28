Куда сходить в Киеве: 7 идей для выходных

Последние выходные этого сентября приглашают гостей и жителей Киева на самые разные события. Можно потанцевать в шахте под драм, посмотреть на ретро автомобили, сходить на экскурсию, научиться рисовать или сразиться в компьютерных играх.

OBOZREVATEL собрал для вас самые интересные и резонансные события этих выходных.

OLD CAR LAND

C 28 по 30 сентября в Киеве пройдет самый большой технический фестиваль Old Car Land. Гости фестиваля смогут как следует рассмотреть раритетные и эксклюзивные автомобили, насладиться музыкой и принять участие в розыгрыше Fiat Panda.

Где: проспект Академика Глушкова,1, ВДНХ.

Когда: 29-30 сентября с 9:00 до 19:00.

Цена: 120 гривен.

LEAGUE LEGION

В Киеве пройдет турнир по компьютерным играм среди любителей League Legion. Турнир будет состоять из трех лиг: корпоративной, индивидуальной и junior (для геймеров младше 18 лет), а играть участники будут в игры Counter-Strike и PlayerUnknown’s Battlegrounds. Призовой фонд для корпоративных команд чемпионата — 100 тысяч гривен для приобретения ноутбуков Lenovo. Победители в индивидуальной и junior лигах получат игровые ноутбуки Legion Y530.

Где: улица Беломорская, 1, Арт-завод Платформа.

Когда: 29 сентября, начало в 11:00.

Цена: бесплатно.

Мастер-класс по масляной живописи

В Киеве в студии Фри Арт состоится мастер-класс по масляной живописи. Опытные преподаватели-художники пошагово расскажут и покажут что и как рисовать,а также дадут возможность почувствовать себя художником с первой картины. Мастер-класс рассчитан на новичков и на тех, кто уже обладает навыками. После 3 часов мастер-класса вы уйдете домой с собственной готовой картиной. Все материалы предоставляет студия.

Где: Студия Фри Арт, ул.Тимошенко 21, корпус 12-А, офис 303

Когда: 29-30 сентября, 12:00

Цена: 400 грн.

Живые динозавры

Локация доступна ежедневно с 10:00. Подготовленная площадка будет действовать до 4 ноября, на ней можно будет увидеть и пощупать 24 экспоната. Эта экспозиция наиболее естественная репродукция крупнейших обитателей нашей планеты в период мезозойской эры.

235 миллионов лет спустя современные технологии заполонили мир и то, что раньше мы видели только в мультиках, стоит прямо перед нами наяву.

Где: пр. Академика Глушкова, ВДНХ, слева от павильона №1

Когда: каждый день с 10:00, до 4 ноября

Цена: от 100 гривен.

Тапольский в шахте

29 сентября популярный украинский DJ Анатолий Тапольский приглашает на свой день рождения всех желающих. Он известнен своими неординарными локациями. В этот раз Тапольский устроит танцпол в шахте, чтобы провести праздник. Настоящий макет шахты был построен в 70-х годах на ВДНХ. Под землей будет два танцпола, на которых будут играть DJ, ну и сам Тапольский подготовил специальный двухчасовой сет.

Где: Академика Глушкова, ВДНХ, павильон №13

Когда: 29-30 сентября, с 22:00 до 6:00

Цена: 350 грн.

World Warriors Fighting Championship – WWFC 12

29 сентября в киевском Дворце Спорта состоится масштабный турнир по смешанным единоборствам всемирной лиги World Warriors Fighting Championship – WWFC 12.

WWFC предлагает зрителям не только зрелищные битвы профессиональных мастеров в клетке-гексагоне, но и обеспечивает насыщенную, качественную шоу-программу.

Всех посетителей турнира WWFC 12 ждут эксклюзивные фотозоны, интерактивы и розыгрыши призов. Ну а гости VIP-зоны смогут дополнить просмотр поединков приятными бонусами от организаторов. Для них будет работать закрытый VIP-Lounge, настроение в котором создадут модные DJ и MC, а также изысканный фуршет.

Где: Спортивная площадь, 1, Дворец Спорта

Когда: 29 сентября, 18:00

Цена: 99-3090 грн.

Экскурсия "Тайны ВДНХ"

Сегодня для многих людей ВДНХ – это просто большой парк, выставочный центр или место для отдыха или развлечений. И лишь для некоторых – это великолепный архитектурный музей под открытым небом. Тем не менее, старые тайны ВДНХ остаются для многих не разгаданными. Во время экскурсии гид поможет научиться раскрывать эти секреты, читая рисунки и орнаменты лепки на зданиях, как книгу историй.

Где: пр. Академика Глушкова, ВДНХ

Когда: 30 сентября, 11:00

Цена: 170 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, уже в следующем месяце украинцев ждут три выходных подряд, с 13 по 15 октября, в честь праздника Покровы, который отмечается 14 октября. Три осенних выходных - повод устроить небольшое путешествие. Предлагаем читателям OBOZREVATEL несколько вариантов для осеннего отдыха в Украине.