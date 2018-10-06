Киев зимой и летом: фото с высоты птичьего полета в разные времена года

В сети появился фоторепортаж улиц и достопримечательностей Киева с высоты птичьего полета в разные времена года.

Снимки, сделанные фотографом Александром Гончаровым при помощи квадрокоптера, обнародовал "Апостроф".

В частности, на фотографии попали центральная гостиница "Киев", здание Верховной Рады, Майдан Независимости, парк Тараса Шевченко, Речной вокзал, статуя Родина-мать и монумент Независимости, пешеходный мост через Днепр, Владимирский собор и другие достопримечательности города.

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