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Киев зимой и летом: фото с высоты птичьего полета в разные времена года

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В сети появился фоторепортаж улиц и достопримечательностей Киева с высоты птичьего полета в разные времена года.

Снимки, сделанные фотографом Александром Гончаровым при помощи квадрокоптера, обнародовал "Апостроф".

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В частности, на фотографии попали центральная гостиница "Киев", здание Верховной Рады, Майдан Независимости, парк Тараса Шевченко, Речной вокзал, статуя Родина-мать и монумент Независимости, пешеходный мост через Днепр, Владимирский собор и другие достопримечательности города.

Киев зимой и летом: фото с высоты птичьего полета в разные времена года

весна

Киев зимой и летом: фото с высоты птичьего полета в разные времена года

осень

Киев зимой и летом: фото с высоты птичьего полета в разные времена года

весна

Киев зимой и летом: фото с высоты птичьего полета в разные времена года

зима

Киев зимой и летом: фото с высоты птичьего полета в разные времена года

зима

Киев зимой и летом: фото с высоты птичьего полета в разные времена года

лето

Киев зимой и летом: фото с высоты птичьего полета в разные времена года

весна

Киев зимой и летом: фото с высоты птичьего полета в разные времена года

зима

Киев зимой и летом: фото с высоты птичьего полета в разные времена года

весна

Киев зимой и летом: фото с высоты птичьего полета в разные времена года

весна

Киев зимой и летом: фото с высоты птичьего полета в разные времена года

осень

Киев зимой и летом: фото с высоты птичьего полета в разные времена года

весна

Киев зимой и летом: фото с высоты птичьего полета в разные времена года

весна

Киев зимой и летом: фото с высоты птичьего полета в разные времена года

осень

Киев зимой и летом: фото с высоты птичьего полета в разные времена года

зима

Киев зимой и летом: фото с высоты птичьего полета в разные времена года

лето

Киев зимой и летом: фото с высоты птичьего полета в разные времена года

весна

Киев зимой и летом: фото с высоты птичьего полета в разные времена года

лето

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сентябрь - идеальное время для красивых снимков. Как только заканчивается лето в социальной сети Instagram появляются фото, которые точно передают настроение первого осеннего месяца. Предлагаем посмотреть топ-10 ярких и красивых фотографий, которые были сделаны в Киеве

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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