Невідома Україна: топ-4 унікальних озера

В регіонах України є мальовничі озера, про існування яких далеко не всім відомо. У добірці - чотири таких водойми.

Блакитні озера, Чернігівська область

Озера знаходяться в Ріпкинському районі Чернігівської області, недалеко від українсько-білоруського кордону. До них можна пройти пішки від залізничної станції Грибова Рудня неподалік від села Олешня. Тут є чотири озера. Колись тут добували кварцовий пісок для потреб промисловості і випуску скловиробів. В результаті цього кар'єри заповнилися чистою джерельною водою.

Бушевське озеро, Київська область

Одне з найчистіших озер, яким може похвалитися Київська область - це Бушевське озеро, яке розташоване в Рокитнянському районі між Білою Церквою і Миронівкою поблизу села Бушеве. Водойма відрізняється яскраво-синіми і зеленими кольорами, що надає йому особливу красу.

Печенізьке водосховище, Харківська область

Це велике водосховище знаходиться в Вовчанському районі Харківської області на річці Сіверський Донець. Це місце також називають Салтівським морем через його розташування біля села Старий Салтів. Саме цей населений пункт найбільш відомий серед тих, хто любить відпочивати в цих місцях. Гребля водосховища знаходиться поруч із селищем Печеніги, звідки й походить його назва. На узбережжі є багато місць, де можна відпочити: санаторії, яхт-клуби, дитячі табори і бази відпочинку.

Озеро Горащиха, Київська область

Озеро розташоване на території парку "Пуща-Водиця" на західній околиці однойменного селища. Це найбільший за розмірами ставок з каскаду річки Котурка. Ця річка протікає через Горащиха і сусідні озера, живлячи їх водою. Тут можна взяти в оренду човен або катамаран.

Як повідомляв CityOboz, раніше були названі топ-10 місць для відпочинку на природі в Харкові.