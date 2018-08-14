Гуманная мода: 9 дизайнеров, отказавшихся от меха

В последнее время все больше представителей модной индустрии отказываются от использования натурального меха из-за жестокости и неэтичности производства. К тому же, молодежь все чаще предпочитает экологический образ жизни, осознанное потребление и производство, отказ от меховых изделий. Это подталкивает бренды пересматривать свою политику, которая ранее не менялась годами.

В Украине тему отказа от натурального меха активно продвигает гуманистическое движение UAnimals - первая зоозащитная организация страны, вошедшая в мировой Fur Free Alliance. В результате переговоров UAnimals с брендами, не использовать мех в своих коллекциях обязались Andre TAN, BEVZA, ELENAREVA, Ksenia Schnaider, PRZHONSKAYA, Nadya Dzyak и Yana Chervinska.

Сегодня активисты гуманистического движения рассказывают о мировых Fur Free брендах.

Fur Free/Stella McCartney thesartorialist.com

Stella McCartney

Стелла одной из первых начала бороться за то, чтобы натуральный мех перестали использовать в своих коллекциях дизайнеры всего мира. С момента создания собственной линии она не использует при пошиве натуральную кожу и мех. В 2015 году Маккартни перестала закупать овечью шерсть, хотя это был единственный материал животного происхождения в одежде Stella McCartney.

"К сожалению, после болезненных просмотров видеоматериалов, мы выяснили, что, как минимум, на одном ранчо из 26, у которых мы закупали шерсть, во время стрижки с овцами обращались жестоко. Один случай - это уже слишком много", - отметила дизайнер.

Michael Kors

Премиальный бренд Michael Kors также заявил, что они прекращают использовать натуральный мех в своих коллекциях. Больше шуб из лисьего меха в коллекциях марки мы не встретим. Отказ вступил в силу в январе 2018 года. Майкл Корс заявляет, что "новые технологии позволяют нам создавать по-настоящему роскошные вещи и без применения натурального меха".

Ralph Lauren

Ральф Лорен пересмотрел свое отношение к меху в 2006 году после того, как на одной из встреч с активистами PETA увидел жестокое видео с китайской фермы, где выращивались пушные звери для его коллекций. Дизайнер пришел в такой ужас, что с тех пор его марка ни в одной своей линии не использует мех.

instagram.com/krasimira_stoyneva

Gucci

Один из самых дорогих и известных брендов в мире также заявил о том, что с первой же коллекции 2018 года производство будет переходить на искусственный мех. Вместо меха используются его заменители, шерсть и материалы, изготовленные по новым технологиям. Несмотря на то, что продажи меховых изделий приносят модному дому Gucci $12 млн в год, представители бренда понимают, что использование меха отталкивает часть клиентов, а также специалистов, которые могли бы работать в компании.

Furla

Итальянский бренд Furla присоединился к ряду марок, которые отказываются от использования натурального меха в своей продукции для заботы об окружающей среде. Директор бренда Альберто Камерленго заявил, что современные технологии позволяют бренду не только отказаться от натурального меха, но и найти ему качественную альтернативу. В дальнейшем компания планируют использовать в своих изделиях только эко-мех.

Versace

Еще один люксовый бренд, который отказывается от использования натурального меха для производства одежды и аксессуаров. Глава итальянского дома моды Донателла Версаче объясняет свою позицию следующим образом: "Мех? Я больше к этому не причастна. Я не хочу убивать животных ради моды. Это неправильно".

instagram.com/lulah_pompom

Jimmy Choo

Марка Jimmy Choo была куплена Michael Kors в июле 2017 более чем за $1,1 млрд. Так решение об отказе от меха коснется и модного обувного бренда. Теперь стильные туфли, босоножки и ботильоны будут украшены вставками исключительно из искусственного меха.

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Armani

В 2016 году еще один бренд премиум-класса решил отказаться от натурального меха и перешел на искусственные аналоги. Теперь Armani предлагает девушкам одеваться в красивые и теплые шубы, созданные из искусственного меха.

Tom Ford

Том Форд объявил, что пересмотрел свое отношение к меху и прекращает использовать этот материал в своих коллекциях. К такому решению его подтолкнула изменение собственного рациона, ведь дизайнер стал веганом.

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