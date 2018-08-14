Гуманна мода: 9 дизайнерів, які відмовилися від хутра

Останнім часом все більше представників модної індустрії відмовляються від використання натурального хутра через жорстокість і неетичність виробництва. До того ж, молодь все частіше віддає перевагу екологічному способу життя, усвідомленому споживанню та виробництву, відмові від хутряних виробів. Це підштовхує бренди переглядати свою політику, яка раніше не змінювалася роками.

В Україні тему відмови від натурального хутра активно просуває гуманістичний рух UAnimals - перша зоозахисна організація країни, яка увійшла в світовий Fur Free Alliance. В результаті переговорів UAnimals з брендами, не використовувати хутро в своїх колекціях зобов'язалися Andre TAN, BEVZA, ELENAREVA, Ksenia Schnaider, PRZHONSKAYA, Nadya Dzyak і Yana Chervinska.

Сьогодні активісти гуманістичного руху розповідають про світові Fur Free бренди.

Fur Free/Stella McCartney thesartorialist.com

Stella McCartney

Стелла однією з перших почала боротися за те, щоб натуральне хутро перестали використовувати в своїх колекціях дизайнери всього світу. З моменту створення власної лінії вона не використовує при пошитті натуральну шкіру і хутро. У 2015 році Маккартні припинила закуповувати овечу вовну, хоча це був єдиний матеріал тваринного походження в одязі Stella McCartney.

"На жаль, після болісних переглядів відеоматеріалів, ми з'ясували, що, як мінімум, на одному ранчо з 26, у яких ми закуповували шерсть, під час стрижки з вівцями поводилися жорстоко. Один випадок - це вже занадто багато", - зазначила дизайнер.

Michael Kors

Преміальний бренд Michael Kors також заявив, що вони припиняють використовувати натуральне хутро в своїх колекціях. Більше шуб з лисячого хутра в колекціях марки ми не зустрінемо. Відмова вступила в силу в січні 2018 року. Майкл Корс заявляє, що "нові технології дозволяють нам створювати по-справжньому розкішні речі і без застосування натурального хутра".

Ralph Lauren

Ральф Лорен переглянув своє ставлення до хутра в 2006 році після того, як на одній із зустрічей з активістами PETA побачив жорстоке відео з китайської ферми, де вирощувалися хутрові звірі для його колекцій. Дизайнер був настільки вражений, що з тих пір його марка ні в одній своїй лінії не використовує хутро.

instagram.com/krasimira_stoyneva

Gucci

Один з найдорожчих і найвідоміших брендів в світі також заявив про те, що з першої ж колекції 2018 року виробництво буде переходити на штучне хутро. Замість хутра використовуються його замінники, шерсть і матеріали, виготовлені за новими технологіями. Незважаючи на те, що продажі хутряних виробів приносять будинку моди Gucci $12 млн на рік, представники бренду розуміють, що використання хутра відштовхує частину клієнтів, а також фахівців, які могли б працювати в компанії.

Furla

Італійський бренд Furla приєднався до ряду марок, які відмовляються від використання натурального хутра в своїй продукції для турботи про навколишнє середовище. Директор бренду Альберто Камерленго заявив, що сучасні технології дозволяють бренду не тільки відмовитися від натурального хутра, але і знайти йому якісну альтернативу. Надалі компанія планує використовувати в своїх виробах тільки еко-хутро.

Versace

Ще один люксовий бренд, який відмовляється від використання натурального хутра для виробництва одягу і аксесуарів. Глава італійського будинку моди Донателла Версаче пояснює свою позицію наступним чином: "Хутро? Я більше до цього не причетна. Я не хочу вбивати тварин заради моди. Це неправильно".

instagram.com/lulah_pompom

Jimmy Choo

Марка Jimmy Choo була куплена Michael Kors в липні 2017 більш ніж за $1,1 млрд. Так рішення про відмову від хутра стосуватиметься і модного взуттєвого бренду. Тепер стильні туфлі, босоніжки і ботильйони будуть прикрашені вставками виключно зі штучного хутра.

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Armani

В 2016 році ще один бренд преміум-класу вирішив відмовитися від натурального хутра та перейшов на штучні аналоги. Тепер Armani пропонує дівчатам одягатися в красиві і теплі шуби, створені зі штучного хутра.

Tom Ford

Том Форд оголосив, що переглянув своє ставлення до хутра і припиняє використовувати цей матеріал в своїх колекціях. До такого рішення його підштовхнула зміна власного раціону, адже дизайнер став веганом.

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