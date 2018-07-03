Гороскоп на 4 июля по картам Таро

Гороскоп на завтра, 4 июля 2018 года, по картам Таро обещает могущество Рыбам, стремительные перемены Овнам и помощь Неба Львам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

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Овен - Башня

Одного взгляда на карту понятно: о спокойствии и благополучии здесь речь не идет. Как и все карты Таро, она имеет "многослойную" структуру. Первый "слой" указывает на гнев Божий. Господь всепрощающий решил преподать вам урок. Как правило, причиной такой кары может быть то, что вы погрязли в бытовых заботах, устроились в своем уютном семейном гнездышке, среди старых друзей и не желаете развиваться, эволюционировать, а также обращаться к чему-то высшему. Второй "слой" говорит о позитивных переменах для тех, кто жаждет роста и развития. Для них карта означает пробуждение и новые божественные откровения.

Телец – Двойка Мечей

Эта карта называется "Владыка восстановленного мира". Она символизирует ситуацию, когда вы вынуждены подчиниться обстоятельствам и просто ждать, как будут развиваться события дальше. Возможно, сейчас вы находитесь в "растрепанных чувствах", вы чем-то глубоко ранены, разочарованы или просто расстроены. В таком состоянии вы не можете действовать рационально. И чтобы восстановить утраченный баланс, вам нужна эта пауза, эта медитация. Таро рекомендуют повременить с принятием решение, как минимум, до завтра.

Близнецы – Повешенный

Эта карта совсем не так плоха, как кажется. Во-первых, человек жив. Во-вторых, он отнюдь не выглядит страдающим – скорее, медитирующим. Ее основное значение состоит в сознательной жертве и самоотречении ради чего-то высшего. Второе значение указывает на совет положиться на Высшую волю в решении важного вопроса – грубо говоря, бездействовать и только ждать и наблюдать, куда выведет кривая. Третье значение – переезд, кардинальная смена рода занятий или жизненных приоритетов. И, наконец, карта может указывать на "зависание" в какой-то ситуации, с причинами которого вам предстоит разобраться.

Рак – Девятка Мечей

Таро предупреждают вас об угрозе, которая может нависнуть над вами в скором времени. Сегодня еще нет никакого рационального объяснения вашим ночным кошмарам и дурным предчувствиям, но вы уже знаете: что-то пошло не так. Возможно, произошло что-то, что сильно расстроило вас, заставило испытывать острое чувство вины и душевные муки. Вы казните себя за что-то. Фактически вы сами наказываете себя. Если вы будете продолжать в том же духе, ночные кошмары превратятся в реальность. Чтобы не допустить этого, посвятите этот день прощению себя и прощению тех, кто вас обидел. Своими руками отключите эту негативную программу. Помните: самые умелые манипуляции человеком основаны на чувстве вины.

Лев – Туз Денариев

Вам выпала самая благоприятная карта! Она символизирует помощь Неба во всех ваших начинаниях, прежде всего, материального плана. Ухоженный сад, который изображен здесь, означает обустроенность вашей собственной жизни. Сегодня вы можете дать начало реализации новой идеи или мечты. Ее достижение потребует труда, терпения и знаний, но успех вам уже гарантирован. Кроме того, карта может указывать на новое место работы или большую покупку.

Дева - Смерть

Как это ни парадоксально, но "Смерть" - очень хорошая карта. Она означает новый этап в жизни, позитивные перемены, а также ваше личное возрождение "из пепла". Вы закончили какой-то важный цикл, и вот пришло время для нового. Обновляется всё: начиная от обстановки в доме (кстати, возможен переезд) и заканчивая вашим взглядом на жизнь (вы можете распрощаться с негативными программами, которые господствовали в вашем сознании). Вас ожидает выздоровление – в широком смысле слова.

Весы - Колесница

Эта карта символизирует победу разума над чувствами или призыв к такой победе. Сегодня вам предстоит продемонстрировать умение контролировать собственные эмоции, умение оставаться невозмутимым и "центрированным" в любой ситуации и сохранять способность к принятию правильных решений, независимо от того, что происходит вокруг. Речь также об установлении контроля над вредными привычками, например, над пристрастием к спиртному, сигаретам или к играм. Вы одержите победу над своими слабостями, но помните и о сугубо человеческих ценностях – доброте, отзывчивости и милосердии.

Скорпион – Королева Денариев

Сегодня Таро предлагают вам проявить, с одной стороны, деловые качества, а с другой – творческий потенциал. Эта королева гармонично совмещает в себе практический склад ума и сентиментальность. От вас потребуется умение мыслить как предприниматель, трезво сопоставляя свои цели со своими возможностями. Главное качества дня для вас – ответственность. Вы имеете шанс обеспечить себе прочное финансовое положение, если спланируете свою деятельность правильно. Будьте уверены в себе, а также оставайтесь реалистом.

Стрелец - Суд

Эта карта – о прощении, воскрешении и новой жизни. На ней изображен "страшный суд", описанный в Библии, когда "ангел вострубил", и все мертвецы восстали из могил. Несмотря на жутковатую символику, значение карты очень позитивное. Сегодня Таро обещают вам возрождение, вдохновение новыми целями. Вы снова можете почувствовать настоящий вкус жизни и насладиться им. Кроме того, все ваши долги (моральные и материальные) могут быть списаны – так же, как своим должникам всё простите и вы сами.

Козерог – Паж Кубков

Сегодня Таро обещают вам день, наполненный позитивными эмоциями. Любовь, нежность, мягкость, чуткость, отзывчивость. Эти качества могут проявлять окружающие по отношению к вам или вы – по отношению к ним. День обещает быть чрезвычайно легким и гармоничным. Возможно, что вы узнаете о радостной новости или получите важную информацию неожиданным образом. Карта также может указывать на романтические отношения, в том числе на объявление о свадьбе или признание к любви.

Водолей – Паж Денариев

Этой картой Таро дают понять, что сегодня для достижения цели вам необходимо проявить такие качества, как терпение, настойчивость, целеустремленность, уважение чужого мнения. Кроме того, придется приложить определенные усилия. В этот день вы можете получить важное сообщение, касающееся работы или финансов. Трудно сказать, о чем оно будет, но информация вас явно порадует.

Рыбы - Маг

Вам выпала одна из самых мистических и самых мощных карт колоды. На ней изображен человек, который сумел подчинить как силы природы, так и собственную человеческую натуру. Это символ всевластия и полного контроля над ситуацией. Не факт, что сегодня вы станете всемогущим, но лидерские позиции вам обеспечены. Возрастет и ваша способность к решению сложных задач. Используйте харизму и не бойтесь брать на себя ответственность.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп на 2-8 июля по картам Таро Казановы.