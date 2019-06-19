Дельфіни мило пограли з туристами під Миколаєвом: момент потрапив на відео

На Кінбурнській косі під Миколаєвом дельфіни граються із туристами, які відвідали пляж.

Відповідне відео зняв один з відпочиваючих, який заявив, що ніколи подібного не бачив (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Дельфіни розважають туристів

На ролику дельфін підплив до туриста, який тримав у руках камеру. При чому виплив на саму мілину, а потім швидко "пробіг" дном у зворотному напрямку. Було помітно, що ссавець радіє людям. Автор відео навіть сказав, що в цьому місці "дельфіни ходять".

Дельфін підплив до туристів Кадр з відео

А трохи далі інша група цих створінь розважала відпочиваючих. Здалеку можна почути, як вони радіють несподіваному гостю біля пляжу.

У мережі ролик одразу став популярним, хоча деякі користувачі помітили, що гнався дельфін за наживкою. "Унікальне місце! Нам просто пощастило з ним, але чомусь користуємося можливістю відпочити там рідко", "Обожнюю це місце", "Якщо на великому екрані подивитися, то видно приманку / наживку, за якою дельфін гнався. І парадокс, як вчасно смартфон виявився у людини знімає відео. Дельфін прекрасний", – написали у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителів і туристів в Одесі попросили утриматися від купання в морі, тому що вода не відповідала нормам.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!