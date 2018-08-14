Хуже Дамаска: Киев возглавил печальный антирейтинг городов

Столица Украины – на первом месте среди городов, которые ухудшили свое положение в плане комфортности для жизни за последние пять лет.

Ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018 составил журнал The Economist, передает Экономическая правда. В рейтинге городов, которые больше всего ухудшили свое положение, Киев оказался лидером. За пять лет показатель комфортности жизни в столице Украины упал на 12,6%. Это хуже, чем у сирийского Дамаска.

В общем рейтинге Киев занял 118 место, набрав 56,6 баллов из 100 возможных.

Самой комфортной признали столицу Австрии Вену. На втором месте – Мельбурн в Австралии, третий - японский город Осака. Замыкают первую пятерку Калгари (Канада) и австралийский Сидней.

В первую десятку рейтинга попали Ванкувер (Канада), Токио в Японии, Торонто в Канаде, а также Копенгаген в Дании и Аделаида в Австралии.

Замыкает список сирийский Дамаск, занявший 140-е место. Кроме Дамаска, в список антирекордсменов попали Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Карачи в Пакистане.

Топ-5 развивающихся городов возглавил Абиджан в Кот-д'Ивуаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина попала в ТОП-3 по количеству отелей.