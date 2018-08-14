Гірше за Дамаск: Київ очолив сумний антирейтинг міст

Столиця України - на першому місці серед міст, які погіршили своє становище в плані комфортності для життя за останні п'ять років.

Щорічний рейтинг найкомфортніших для проживання міст світу Global Liveability Index 2018 склав журнал The Economist, передає Економічна правда. У рейтингу міст, які найбільше погіршили своє становище, Київ став лідером. За п'ять років показник комфортності життя в столиці України впав на 12,6%. Це гірше, ніж у сирійського Дамаска.

У загальному рейтингу Київ посів 118 місце, набравши 56,6 балів з 100 можливих.

Найкомфортнішою визнали столицю Австрії Відень. На другому місці - Мельбурн в Австралії, третє - японське місто Осака. Замикають першу п'ятірку Калгарі (Канада) і австралійський Сідней.

У першу десятку рейтингу потрапили Ванкувер (Канада), Токіо в Японії, Торонто в Канаді, а також Копенгаген в Данії і Аделаїда в Австралії.

Замикає список сирійський Дамаск, який посів 140-е місце. Крім Дамаска, в список антирекордсменів потрапили Дакка (Бангладеш), Лагос (Нігерія) і Карачі в Пакистані.

Топ-5 міст, що розвиваються, очолив Абіджан в Кот-д'Івуарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна потрапила в ТОП-3 за кількістю готелів.