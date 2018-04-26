Харьковский ретро-слет, 19-20.05 

19-20 мая пройдет Харьковский ретро-слет (ХАРС-2018).

Как сообщили организаторы, в этом году тематика мероприятия - стиль pin-up.

Будут выставлены уникальные автомобили: Lincoln Continental Cabrio (1962), Chevrolet Bel Air Hardtop Sport Coupe (1955), Lloyd Arabella (1960), Rolls-Royce Phantom II (1928) и много других машин всех эпох.

Для зрителей будут организованы конкурсы, в том числе "Костюм эпохи", лекции и детские развлечения, этап чемпионата Украины по звуку EMMA и соревнования квадрокоптеров.

Для любителей фотографироваться подготовят фотозоны с визажистами, костюмерами и ретроавтомобилями.

"Пинап" – это не только картинки с веселыми девушками в кабинах американских летчиков. Это целая эра послевоенных 1940-х и 1950-х, связанных с ними благосостояния, развития, оптимизма и роскошных автомобилей – одного из главных символов той эпохи наряду с "пинапом", - отметили организаторы.

Где: Харьков, арт-завод "Механика"

Когда: 19-20 мая