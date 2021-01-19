Главные традиции инаугурации в США: как приносят присягу президенты

20 января в Вашингтоне состоится церемония инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

В США уже готовятся к самому главному политическому мероприятию за последние годы. Известно, что обряд вступления президента в должность заимствован из церемоний коронаций монархов. Поэтому политическое событие должно быть зрелищным и запоминающимся. OBOZREVATEL рассказывает, зачем главы государства на инаугурации обязаны клясться, танцевать и жать руку соперникам.

За более чем двухвековую историю инаугураций в США произошло немало метаморфоз в самой церемонии.

Инаугурация Барака Обамы, 2013 год. warnet.ws

Клятвы до гроба

Традиция инаугурации в США пришла вместе с первым президентом. Так, самая первая церемония посвящения в состоялась в Нью-Йорке 30 апреля 1789 года. Тогда главой государства стал Джордж Вашингтон. Он вошел в зал Конгресса под залп артиллерии и звон колоколов ближайшей церкви.

Вашингтон положил руку на Библию и торжественно произнес клятву выполнять обязанности президента Соединенных Штатов, после чего этот текст начали повторять все новоизбранные президенты Америки. Любопытно, что Джордж Вашингтон после присяги добавил "И да поможет мне Бог", что также стало традиционной фразой на инаугурации. Эта речь первого президента на церемонии вошла в историю как самая краткая за все годы инаугураций. Она состояла всего из 135 слов.

Джордж Вашингтон приносит присягу . RT News

А вот в 1841 году Уильям Харрисон произнес самую длинную речь в истории инаугурационных церемоний. Кроме того, что он решил выступать под открытым небом при минусовой температуре без шапки и пальто, свою речь новый президент растянул до двух часов. В результате Харрисон настолько переохладился, что заболел пневмонией и через месяц умер. В своей речи он пообещал не баллотироваться на второй срок.

Место встречи изменить нельзя

Традиция проводить инаугурацию в новой столице – Вашингтоне – началась с 1801 года, когда главой страны стал Томас Джефферсон. Он дважды побеждал в президентской гонке и дважды привносил в традицию инаугурационной церемонии новые детали. Так, первый раз Джефферсон прошел пешком весь путь от своего дома до здания, где заседал Конгресс, а во второй раз – проехал этот путь верхом на коне. Уже на обратном пути президента сопровождал оркестр и военные моряки. Благодаря Томасу Джефферсону, в США теперь все инаугурации заканчиваются парадом и фейерверком.

Оркестр морской пехоты США во время инаугурации Билла Клинтона, 1997 год. Duncan Graham - DefenseImagery.mil

Встречи с бывшими

Большинство президентов США ходят в церковь в день своей инаугурации, а после окончания службы президент и вице-президент встречаются с уходящим президентом. Их встреча длится пару минут и носит чисто формальный характер. Однако во время первой инаугурации Джефферсона бывший президент Джон Адамс отказался даже встретиться с глазу на глаз со своим старым недругом.

Джон Адамс и Томас Джефферсон (второй и третий президенты США соответственно) . usa.one

Успеть любой ценой

В 1829 году произошел инцидент, после которого президентов стали защищать телохранители. Так, избранному президенту Эндрю Джексону пришлось пролезть в окно Белого дома, чтобы попасть на инаугурацию. Толпа не только хорошенько помяла его эскорт, но и заблокировала доступ к дверям. Примечательно, что после произнесения присяги Джексоном многие официальные лица воспользовались окнами, чтобы первыми оказаться на лужайке с фуршетом.

Самая изнуряющая традиция

В 1865 году Авраам Линкольн за максимально короткое время должен был пожать руки шести тысячам американцев, после чего только произносить присягу. Выполнив эту привычную в США традицию, он вошел в зал Конгресса в полнейшем изнеможении. Организаторам политического действа пришлось положить конец многотысячному рукопожатию.

Вторая инаугурация Авраама Линькольна, 4 мая 1865 года. Library of Congress

Самый лучший день

Традицию проводить инаугурацию именно 20 января ввели после урочистої присяги Франклина Рузвельта в 1937 году. До этого президенты вступали в должность 4 марта. 20-й день нового года был определен 20-й поправкой к Конституции для того, чтобы сократить время между избранием президента и вступлением в должность.

Первая инаугурация Франклина Рузвельта. National archives

Заканчиваем танцами

Уже вступивший в должность глава государства дает бал. Традиция устраивать балы пришла с первым президентом США Джорджем Вашингтоном, который провел первый инаугурационный бал в Зале собраний городской ассамблеи Нью-Йорка. Президент Вудро Вильсон в 1914 году отказался давать бал и вообще танцевать в этот день, чтобы не нарушать торжественность момента. В 1997 году Билл Клинтон дал целых 14 балов, посетив со своей супругой Хиллари каждый из них.

Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс танцуют со своими женами на балу после инаугурации Трампа в 2017 году. U.S. Army Sgt. Ashley Marble

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, кто из знаменитостей выступит на инаугурации Байдена. Тимберлейк и Клемонс в этот день презентуют новую композицию о лучших днях, а Том Хэнкс станет ведущим телепередачи "Celebrating America" в честь инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена.