Головні традиції інавгурації в США: як складають присягу президенти

20 січня у Вашингтоні відбудеться церемонія інавгурації новообраного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.

У США вже готуються до найголовнішого політичного заходу за останні роки. Відомо, що обряд вступу президента на посаду запозичений із церемоній коронацій монархів. Тому політична подія має бути видовищною і незабутньою. OBOZREVATEL розповідає, навіщо глави держави на інавгурації зобов'язані присягатися, танцювати й тиснути руку суперникам.

За більш ніж двохсотлітню історію інавгурацій в США відбулося чимало метаморфоз у самій церемонії.

Інавгурація Барака Обами, 2013 рік. warnet.ws

Присяга до смерті

Традиція інавгурації в США прийшла разом із першим президентом. Так, найперша церемонія посвяти відбулася в Нью-Йорку 30 квітня 1789 року. Тоді главою держави став Джордж Вашингтон. Він увійшов до зали Конгресу під залп артилерії та дзвони найближчої церкви.

Вашингтон поклав руку на Біблію й урочисто вимовив присягу виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів, після чого цей текст почали повторювати всі новообрані президенти Америки. Цікаво, що Джордж Вашингтон після присяги додав "І хай допоможе мені Бог", що також стало традиційною фразою на інавгурації. Ця промова першого президента на церемонії ввійшла в історію як найкоротша за всі роки інавгурацій. Вона складалася всього зі 135 слів.

Джордж Вашингтон складає присягу. RT News

А ось 1841 року Вільям Гаррісон виголосив найдовшу промову в історії інавгураційних церемоній. Крім того, що він вирішив виступати просто неба за мінусової температури без шапки й пальта, свою промову новий президент розтягнув до двох годин. У підсумку Гаррісон настільки переохолодився, що захворів на пневмонію і через місяць помер. У своїй промові він пообіцяв не балотуватися на другий термін.

Місце зустрічі змінити не можна

Традиція проводити інавгурацію в новій столиці – Вашингтоні – розпочалася з 1801 року, коли главою країни став Томас Джефферсон. Він двічі перемагав у президентських перегонах і двічі привносив до традиції інавгураційної церемонії нові деталі. Так, першого разу Джефферсон пройшов пішки весь шлях від свого будинку до споруди, де засідав Конгрес, а вдруге – проїхав цей шлях верхи на коні. Вже на зворотному шляху президента супроводжував оркестр і військові моряки. Завдяки Томасу Джефферсону, в США тепер всі інавгурації закінчуються парадом і феєрверком.

Оркестр морської піхоти США під час інавгурації Білла Клінтона, 1997 рік. Duncan Graham - DefenseImagery.mil

Зустрічі з колишніми

Більшість президентів США ходять до церкви в день своєї інавгурації, а після закінчення служби президент і віцепрезидент зустрічаються з президентом, який залишає посаду. Їхня зустріч триває зо дві хвилини й має суто формальний характер. Проте під час першої інавгурації Джефферсона колишній президент Джон Адамс відмовився навіть зустрітися віч-на-віч зі своїм давнім ворогом.

Джон Адамс і Томас Джефферсон (другий і третій президенти США відповідно). usa.one

Встигнути за всяку ціну

1829 року стався інцидент, після якого президентів почали захищати особисті охоронці. Так, обраному президенту Ендрю Джексону довелося пролізти в вікно Білого дому, щоб потрапити на інавгурацію. Натовп не тільки гарненько пом'яв його ескорт, але й заблокував доступ до дверей. Цікаво, що після проголошення присяги Джексоном багато офіційних осіб скористалися вікнами, щоб першими опинитися на галявині з фуршетом.

Найбільш виснажлива традиція

1865 року Авраам Лінкольн за максимально короткий час повинен був потиснути руки шести тисячам американців, після чого тільки виголошувати присягу. Виконавши цю звичну в США традицію, він увійшов до зали Конгресу цілковито знесиленим. Організаторам політичного дійства довелося покласти край багатотисячному рукостисканню.

Друга інавгурація Авраама Лінькольна, 4 травня 1865 року. Library of Congress

Найкращий день

Традицію проводити інавгурацію саме 20 січня ввели після урочистої присяги Франкліна Рузвельта 1937 року. До цього президенти обіймали посаду 4 березня. 20-й день нового року був визначений 20-ю поправкою до Конституції для того, щоб скоротити час між обранням президента і входженням на посаду.

Перша інавгурація Франкліна Рузвельта. National archives

7. Закінчуємо танцями

Очільник держави, який уже обійняв посаду, дає бал. Традиція влаштовувати бали прийшла з першим президентом США Джорджем Вашингтоном, який провів перший інавгураційний бал у Залі зібрань міської асамблеї Нью-Йорка. Президент Вудро Вільсон 1914 року відмовився давати бал і взагалі танцювати цього дня, щоб не порушувати урочистість моменту. 1997 року Білл Клінтон дав цілих 14 балів, відвідавши зі своєю дружиною Гілларі кожен із них.

Дональд Трамп і віцепрезидент Майкл Пенс танцюють зі своїми дружинами на балу після інавгурації Трампа 2017 року. US Army Sgt. Ashley Marble

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, хто зі знаменитостей виступить на інавгурації Байдена. Тімберлейк і Клемонс цього дня презентують нову композицію про найкращі дні, а Том Хенкс стане ведучим телепередачі "Celebrating America" на честь інавгурації новообраного президента США Джо Байдена.