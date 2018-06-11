Chernobyling festival, 31.08-02.09

В конце лета в Киеве пройдет Первый международный постапокалиптический фестиваль искусств, индустриального туризма и геокешинга Chernobyling festival 2018.
"Впервые за историю фестиваля мы направляемся в Киев, столицу Украины. Все начнется 31 августа и закончится 2 сентября. В этом году мы перенесем вас в подземный постапокалиптический мир The Pit и адреналиновый рай наружу. Вы даже сможете отправиться прямо в Чернобыль, чтобы осуществить заветную экскурсию в город-призрак Припять. И это не шутки!" - обещают организаторы.
Во время мероприятия вас ждут:
The Pit – подземный город в постапокалиптическом стиле, известном из фильмов "Бешеный Макс",
уникальные и неповторимые тематические туры в Чернобыль,
мастер-класс по уличному искусству и выставки международных художников,
презентация новой компьютерной игры на чернобыльскую тематику,
геокешинг,
выступления рок, метал и поп-групп из Украины, Словакии и даже Чернобыльской зоны,
UrbEx туры – ежедневные туры в подземелье и на крыши Киева, локации со Второй мировой и Холодной войн.
батут-рогатка, тир и другие адреналиновые игрушки,
подземный танцпол с электронной музыкой,
благотворительный тур в Чернобыль с целью помочь пожилым людям и детям в Славутиче, который состоится 3 сентября.