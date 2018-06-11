Chernobyling festival, 31.08-02.09

В конце лета в Киеве пройдет Первый международный постапокалиптический фестиваль искусств, индустриального туризма и геокешинга Chernobyling festival 2018.

"Впервые за историю фестиваля мы направляемся в Киев, столицу Украины. Все начнется 31 августа и закончится 2 сентября. В этом году мы перенесем вас в подземный постапокалиптический мир The Pit и адреналиновый рай наружу. Вы даже сможете отправиться прямо в Чернобыль, чтобы осуществить заветную экскурсию в город-призрак Припять. И это не шутки!" - обещают организаторы.

Во время мероприятия вас ждут: