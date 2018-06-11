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Chernobyling festival, 31.08-02.09

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В конце лета в Киеве пройдет Первый международный постапокалиптический фестиваль искусств, индустриального туризма и геокешинга Chernobyling festival 2018.

"Впервые за историю фестиваля мы направляемся в Киев, столицу Украины. Все начнется 31 августа и закончится 2 сентября. В этом году мы перенесем вас в подземный постапокалиптический мир The Pit и адреналиновый рай наружу. Вы даже сможете отправиться прямо в Чернобыль, чтобы осуществить заветную экскурсию в город-призрак Припять. И это не шутки!" - обещают организаторы.

Во время мероприятия вас ждут:

  • The Pit – подземный город в постапокалиптическом стиле, известном из фильмов "Бешеный Макс",

  • уникальные и неповторимые тематические туры в Чернобыль,

  • мастер-класс по уличному искусству и выставки международных художников,

  • презентация новой компьютерной игры на чернобыльскую тематику,

  • геокешинг,

  • выступления рок, метал и поп-групп из Украины, Словакии и даже Чернобыльской зоны,

  • UrbEx туры – ежедневные туры в подземелье и на крыши Киева, локации со Второй мировой и Холодной войн.

  • батут-рогатка, тир и другие адреналиновые игрушки,

  • подземный танцпол с электронной музыкой,

  • благотворительный тур в Чернобыль с целью помочь пожилым людям и детям в Славутиче, который состоится 3 сентября.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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